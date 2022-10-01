المجاهد السعيد جعلال ينتقل إلى رحمة الله

توفي المجاهد، السعيد جعلال، ضابط جيش التحرير الوطني، عن عمر ناهز 85 سنة، حسب ما أعلنته وزارة المجاهدين اليوم السبت.

والفقيد من مواليد 10 مارس 1937 بجمورة ببسكرة، حيث التحق في 1956 بالثورة التحريرية بالولاية السادسة التاريخية.

وشارك الفقيد، ضمن صفوف جيش التحرير الوطني في معارك كبرى. منها معركة جبل “أحمر خدو” التاريخية بقيادة العقيد سي الحواس، ومعركة منطقة قابل.

وكان الراحل قد أبلى في كل العمليات التي شارك فيها، البلاء الحسن، ما أهله ليتقلد صفة ضابط جيش التحرير الوطني.

ليواصل خدمة بلاده عقب استرجاع السيادة الوطنية، حيث كان المعلم الوقور والسياسي المحنك الذي أوكلت له مهام وطنية تفانى في أدائها.

هذا وتقدم وزير المجاهدين وذوي الحقوق، العيد ربيقة، بتعازيه الخالصة،إلى كل أفراد عائلة الراحل ورفاقه في النضال.

وجاء في رسالة التعزية: “يتقدم الوزير بتعازيه القلبية الخالصة، المشفوعة بأصدق مشاعر التضامن والمواساة. في مواجهة هذه المحنة الأليمة بفقدان هذا المجاهد الرمز في معركتي التحرير والبناء”.