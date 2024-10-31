المجاهد الطاهر الزبيري يُوارى الثرى

ووري الثرى ظهر اليوم الخميس جثمان المجاهد الراحل العقيد الطاهر الزبيري بمقبرة العاليا بالعاصمة.

وحضر مراسم الدفن الفريق أول السعيد شنقريحة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، رئيس مجلس الأمة صالح قوجيل. بالإضافة كذلك إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني إبراهيم بوغالي، ووزير المجاهدين العيد ربيقة. وكذا رئيس المحكمة الدستورية عمر بلحاج.

وتوفي المجاهد العقيد الطاهر الزبيري عن عمر ناهز 95 سنة. وكان قائدا للولاية الأولى، حيث انخرط مبكرا في صفوف الحركة الوطنية. وكان من أوائل مفجري الثورة بها وتقلد عدة مناصب ومسؤوليات بعد الإستقلال.