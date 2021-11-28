المجاهد الطاهر بوسالم في ذمة الله.. والوزير ربيقة يعزي

توفي اليوم الأحد، المجاهد وعضو جيش التحرير الوطني، الطاهر بوسالم، عن عمر ناهز ال84 عاما، حسب ما أفادت به وكالة الأنباء الجزائرية.

وولد المجاهد الفقيد 3 جويلية 1937 بالميلية (ولاية جيجل)، والتحق بصفوف الثورة التحريرية كفدائي بالمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني سنة 1954، ثم عضوا في جيش التحرير الوطني سنة 1956 بالمنطقة الثانية للولاية الثانية التاريخية، حيث شارك في عدة معارك وأصيب في إحداها ليتم القبض عليه سنة 1960.

وقد سجن المجاهد من طرف قوات الاستعمار الفرنسي وتعرض لشتى أنواع التعذيب قبل أن يتم إطلاق سراحه بعد وقف اطلاق النار سنة 1962.

وبعد الاستقلال، واصل المرحوم نضاله في خدمة الوطن، حيث التحق بصفوف الجيش الوطني الشعبي.

ليتفرغ بعدها للنشاط من خلال مساهمته في إثراء التظاهرات التاريخية للتعريف بأحداث عاشها وعايشها بالولاية الثانية التاريخية وبرموزها.

كما أكد الفقيد، في كل لقاء معه بواجب الحفاظ على رسالة الشهداء والوفاء لهم.

ومن جهته، وأمام هذا المصاب الجلل، يتقدم وزير المجاهدين وذوي الحقوق، العيد ربيقة، إلى أسرة المجاهد الطاهر بوسالم وإلى رفاقه في الجهاد بأصدق التعازي وأخلص المواساة، سائلا المولى جلت قدرته أن يتغمد روح الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان.

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أكد وزير المجاهدين الأسبق شريف عباس، اليوم السبت أن الجزائر في أيد آمنة ومتفائلون بالمجالس الجديدة.

وأضاف شريف عباس أن الجزائر مواصلة في بناء الدولةـ كما أبدى تفاؤله بنجاح المحليات و الدليل ان الجزائريين استعدوا لها.

في سياق آخر أكد شريف عباس، أن السجال الذي بيننا وبين فرنسا سيبقى مستمرا لأجيال.

وتابع قائلا :”نحن في مرحلة كتابة التاريخ وأدعو المجاهدين الذين لا يزالون على قيد الحياة لكتابة مذكراتهم التي سيرسخها التاريخ.”

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