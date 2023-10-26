المجاهد العقيد يوسف الخطيب قائد الولاية الرابعة التاريخية في ذمة الله

انتقل إلى رحمة الله المجاهد العقيد يوسف الخطيب قائد الولاية الرابعة التاريخية، عن عمر يناهز 91 عاما.

ولد الراحل يوسف الخطيب في 19 نوفمبر 1932 بولاية الشلف سياسي وعسكري قائد الولاية الرابعة التاريخية الرابعة الجزائرية.

زاول دراسته الابتدائية بمسقط رأسه، والثانوية بثانوية الأمير عبد القادر بالجزائر العاصمة.

كما تابع دراسته الجامعية، حيث سجل للدراسة في كلية الطب، لكن نشاطه السياسي واقتناعه بالعمل الثوري. وإيمانه بحتمية الكفاح المسلح ضد الاحتلال الفرنسي جعلاه يلتحق بجبهة التحرير الوطني سنة 1955.

وبعد إضراب الطلبة الجزائريين في 19 ماي 1956، التحق بمعاقل الثورة في الجبال بنواحي المدية بالولاية التاريخية الرابعة. عمل مسؤولا عن الصحة في عدة مناطق منها منطقة الأخضرية. وتنس، ومليانة، وثنية الحد وغيرها من مناطق الولاية الرابعة.

كما تولى سنة 1957 قيادة العسكرية بالمنطقة الثالثة من الولاية الرابعة «الونشريس». حيث قام بمبادرة تكوين كتائب للقيام بجلب السلاح من الحدود التونسية الاسلحة التي كان الجزائرين الموكلين بالخارج. بجلب السلاح وادخاله سرًا عبر تونس إلى غاية الحدود التونسية الجزائرية.

وفي سنة 1959 تم ترقيته إلى رتبة نقيب، ثم إلى رتبة رائد عضو بمجلس الولاية سنة 1960.

بعد استشهاد أسد الونشريس الشهيد سي الجيلالي بونعامة في 08 أوت 1961 خلفه على رأس الولاية الرابعة. وقاد العمليات العسكرية في جبال الونشريس والظهرة ومناطق متفرقة. وبقي في منصبه كقائد للولاية إلى غاية الاستقلال عام 1962.