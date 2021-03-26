المجاهد النقيب محمد الهادي رزايمية في ذمة الله

إنتقل إلى رحمة الله، المجاهد النقيب ضابط جيش التحرير الوطني المرحوم محمد الهادي رزايمية، اليوم الجمعة، عن عمر ناهز 93 سنة.

وذلك حسب ما كشفه وزير المجاهدين، الطيب زيتوني الذي قدم تعازيه الخالصة لأسرة الفقيد، راجيا من المولى عزوجل أن يلهمهم الصبر والسلوان.

وولد الفقيد سنة 1928 بولاية خنشلة، وعاش في بيئة متشبعة بالروح الوطنية وقيم الدين الاسلامي.

كما كان لاحتكاكه بعديد مناضلي الحركة الوطنية بالمنطقة دورا كبيرا في تكوين شخصية المرحوم.

ويعتبر المرحوم مجاهد من الرعيل الأول، حيث التحق بصفوف الثورة التحريرية سنة 1955 بالمنطقة السادسة الولاية الأولى التاريخية.

هذا وشارك المرحوم في هجومات الشمال القسنطيني وكذا عديد المعارك (معركة قبو – معركة اينومر… ).