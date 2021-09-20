المجاهد امحمد مطهري في ذمة الله

انتقل إلى رحمة الله المجاهد امحمد مطهري عن عمر ناهز 86 سنة اليوم الاثنين بمدينة خميستي في ولاية تيسمسيلت. وهذا اثر وعكة صحية، وفقا لما أفاد به المتحف الولائي للمجاهد.

وأوضح ذات المصدر بأن الفقيد الذي ولد سنة 1935 ببلدية خميستي قد التحق بصفوف الثورة التحريرية المجيدة سنة 1959. بالناحية الثالثة للمنطقة الثالثة بالولاية الرابعة التاريخية.

وسيوارى جثمان الراحل الثرى بعد عصر اليوم الاثنين بمقبرة “سيدي منصور” ببلدية خميستي، استنادا إلى نفس المصدر.