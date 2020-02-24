المجاهد بلحسين محمد أرزقي في ذمة الله

انتقل إلى رحمة الله، المجاهد بلحسين محمد أرزقي، اليوم الإثنين، عن عمر ناهز 93 سنة.

وحسبما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية، عن وزارة المجاهدين، تقدم وزير المجاهدين الطيب زيتوني إلى أسرة الفقيد وإلى رفاقه في الجهاد، بأصدق التعازي وأخلص المواساة.

وولد الفقيد، في 14 جانفي 1927 بتيزي وزو، وانخرط في صفوف المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني وتشبع بالقيم والروح الوطنية.

وجعل المجاهد الراحل، من مقر سكناه العائلي ببوخالفة بذات الولاية، مركزا لجنود جيش التحرير الوطني.

وكلف الفقيد بنقل الأموال والهبات، التي كانت تجمع لفائدة الثورة التحريرية.

وواصل المجاهد الراحل نشاطه، إلى أن تم اكتشاف أمره من طرف السلطات الاستعمارية ليزج به في السجن من سنة 1957 الى غاية 1958، ويواصل نشاطه إلى غاية الاستقلال.