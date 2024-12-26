المجاهد بللو الحاج سليمان بن محمد في ذمة الله 

انتقل الى رحمة الله المجاهد بللو الحاج سليمان بن محمد ، الذي قضى حياته في خدمة العلم وتعليم الأجيال والجهاد في سبيل الجزائر ، وكان نموذجًا في الإخلاص والبذل.

وُلد المرحوم الحاج سليمان بللو في 17 مارس 1936 بمدينة غرداية انتقل إلى مدينة تبسة عام 1941 وهو في الخامسة من عمره، حيث نشأ وترعرع مع إخوته وسط بيئة تمزج بين القيم العريقة والتربية الصالحة.

بدأ مشواره التعليمي الرسمي في عام 1942، وبرز بتفوقه في المدرسة الإضافية الفرنسية (L’École Supplémentaire Française) بتبسة. بعد ذلك، اجتاز امتحان مرحلة التعليم المتوسط في مدينة قسنطينة عام 1951، حيث واصل تألقه العلمي.

مع اندلاع الثورة التحريرية، تشبّع الحاج سليمان بللو بروح الوطنية، وعمل جاهدًا لدعم المجاهدين والمساهمة في الثورة. تحولت عائلته إلى معقل لدعم الثوار من خلال توفير المؤونة واللباس وجمع التبرعات. كما واصل دوره التربوي كمدرس في مدينة الونزة (تبسة) رغم ظروف الاحتلال.

هذا وتشيع جنازة المرحوم غدا الجمعة بعد العصر بمقبرة الشيخ بابا السعد غرداية