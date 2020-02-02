المجاهد بن قاسمية شاذلي محمد في ذمة الله 

إنتقل إلى رحمة الله، المجاهد بن قاسمية شاذلي محمد، صبيحة اليوم الأحد، بمسكنه الكائن بوهران عن عمر ناهز 77 سنة.

وكان الراحل، يعاني من مرض عضال، حسبما علم لدى عائلته.

والمجاهد الراحل كان أحد الفدائيين البارزين الذين انخرطوا في ريعان شبابهم ضمن مجموعة فدائيي وهران.

كما أن بن قاسمية شاذلي محمد، ينحدر من عائلة ثورية برزت في النشاط الفدائي، على غرار عمه المجاهد الراحل بن قاسمية شاذلي جيلالي، مسؤول المجموعة الفدائية لمنطقة وهران المدعو “سي عبد الحميد”.

وساهم المجاهد الراحل بعد الإستقلال، في الحركة السياسية والثقافية بمدينة وهران، حيث تولى مهام انتخابية بالمجلس الشعبي البلدي، كما كانت له العديد من الإسهامات في مجال إحياء التراث الثقافي لوهران.

وسيشيع جثمان المجاهد الراحل عصر اليوم الأحد، بمقبرة عين البيضاء بوهران.