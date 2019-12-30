المجاهد حجال بن موسى في ذمة الله

أخبار الجزائر
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المجاهد حجال بن موسى في ذمة الله
بقلم نادية بن طاهر

إنتقل إلى رحمة الله، المجاهد حجال بن موسى والذي ينحدر من ولاية معسكر، عن عمر ناهز الـ86 عاما، بعد معاناته من مرض عضال.

وحسب موقع الإذاعة الجزائرية، إلتحق الفقيد بالثورة التحريرية في سن مبكرة سنة 1957، وقد كان وراء إلتحاق العديد من المناضلين الوطنيين المولودين بمنطقته للجهاد.

وكرس الراحل حياته للتحضير للثورة وشارك في العديد من المعارك ضد المستعمر الفرنسي في المنطقة، قبل أن يتعرض لإصابة في إشتباك مع المستعمر.

وحضر تشييع الفقيد إلى مثواه الأخير، المجاهدون ممن رافقوه في مسيرته، وأبناء الشهداء والسلطات المدنية والعسكرية، والذين اشادوا بخصاله وشجاعته إبان حرب التحرير.


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