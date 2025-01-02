المجاهد رابح مشحود في ذمة الله.. وربيقة يعزي

انتقل إلى رحمة الله المجاهد، عضو جيش التحرير الوطني، رابح مشحود، المدعو عبد الستار محمد، عن عمر ناهز الـ97 سنة، حسب ما علم اليوم الخميس لدى وزارة المجاهدين وذوي الحقوق.

وكان الفقيد، وهو من مواليد سنة 1928 ببلدية أمجاز الدشيش بولاية سكيكدة، قد التحق بحزب الشعب. وشغل منصب رئيس فرع الاتحاد العام للطلبة المسلمين الجزائريين، كما كان عضوا بالمنظمة السرية. فضلا عن عمله بالمكتب العسكري لجيش التحرير الوطني بالقاهرة.

وتقلّد المرحوم، عقب الاستقلال، مناصب في السلك الدبلوماسي بالعديد من الدول العربية والأجنبية. كما كان ممثلا للجزائر في منظمة التغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة.

وبهذا المصاب، تقدم وزير المجاهدين وذوي الحقوق، العيد ربيقة، إلى عائلة الفقيد ورفاقه في الجهاد والكفاح، بأخلص التعازي، داعيا الله أن يتغمده برحمته الواسعة.