المجاهد سعدي الهادي في ذمة الله

انتقل المجاهد سعدي الهادي، عضو جيش التحرير الوطني الى جوار ربه عن عمر ناهز 82 سنة. ويعتبر الفقيد من مواليد 1940 بولاية خنشلة وقد التحق مبكرا بصفوف جيش التحرير الوطني بالولاية الأولى التاريخية الأوراس الاشم. وخاض بها العديد من المعارك وهو الأخ الأصغر للمجاهد المرحوم الهادي معمر.

كما فقد برهن المرحوم عن حنكته وشجاعته و قدرته على الحاق خسائر بالغة في صفوف العدو. وقد شارك في العديد من المعارك من أهمها معركة الجرف الشهيرة ومعركة الزاوية.

في حين، تقدم أمام هذا المصاب الجلل وزير المجاهدين وذوي الحقوق العيد ربيقة بخالص التعازي والمواساة لأسرة الفقيد. راجيا من الباري جلت قدرته أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جنانه ويلهم أهله الصبر والسلوان.