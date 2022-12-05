المجاهد سعيد شيبان يُشيع إلى مثواه الأخير

وري جثمان الوزير السابق، والمفكر الدكتور سعيد شيبان، الثرى، بمقبرة سيدي عمر الشريف ببلدية الشرفة في البويرة، عصر اليوم الإثنين.

وشارك في تشييع الجنازة، كل من وزير المجاهدين العيد ربيڨة. ومستشار رئيس الجمهورية المكلف بالذاكرة عبد المجيد شيخي ومحمد مأمون القاسمي عميد مسجد الجزائر.

وأثنى العيد ربيڨة، في كلمته التأبينية على خصال المجاهد الشهم فقيد الجزائر المرحوم سعيد شيبان، ذو الأصل الطيب الشريف.

وأورد الوزير: “هو المناضل الصلب، والمجاهد الفذ الذي آمن بقدسية الثورة التحريرية فأخلص لها قلبا وقالبا”.

مضيفا أن الرجل الفاضل الذي وشح مسيرته العطرة قبل الاستقلال وبعده، بخصال وشمائل حميدة، جهادا، علما وفكرا. فكان بذلك وفيا لخدمة وطنه ودينه في كل المهام والمسؤوليات التي تقلدها

وبرحيله تفقد الجزائر رجلا عفيفا كريما مؤمنا ومخلصا، لأنه كان و بكل بساطة بمثابة أمة في رجل، ورجل في مقام أمة، يضيف الوزير.

هذا وإنتقل إلى رحمنة الله أمس الأحد، الوزير السابق، والمفكر الدكتور سعيد شيبان، عن عمر يناهز 97 عاما، إثر مرض عضال.

وقدم رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، مساء الأحد، تعازيه الخالصة إلى عائلة المجاهد المرحوم سعيد شيبان الذي وافته المنية.

وجاء في رسالة تعزية الرئيس تبون: “تلقيت ببالغ التأثر والأسى نبأ وفاة الدكتور الـمرحوم المجاهد سعيد شيبان. وإذ أستحضر معكم في هذا الابتلاء نضال الفقيد في الحركة الوطنية منذ أن انتمى مبكرًا إلى الكشافة الإسلامية الجزائرية وحزب الشعب. ومكارمه التي استحق بها أستاذًا وطبيبًا ووزيرًا التقدير والاحترام”.

وأضاف رئيس الجمهورية: “أتوجه إليكم بخالص التعازي وأصدق مشاعر المواساة. داعيا الـمولى عزّ وجلّ أن يلهمكم الصبر والثبات. ويسكن الفقيد جنة الرضـوان.. عظّم الله أجركُم، وأحسن عزاءكم”.

وشغل الراحل منصب أستاذ طب العيون جزائري ووزير الشؤون الدينية والاوقاف السابق. في حكومة مولود حمروش الأولى (من 9 سبتمبر 1989 إلى 25 جويلية 1990). وحكومة حمروش الثانية، (من 25 جويلية 1990 إلى 4 جوان 1991). والرئيس الأسبق لجمعية العلماء المسلمين الجزائريين، وشقيق الشيخ عبد الرحمن شيبان.