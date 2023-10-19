المجاهد صالح قوجيل يشارك في المسيرة التضامنية مع غزة

شارك المجاهد صالح قوجيل، رئيس مجلس الأمة، جموع الجزائريين وتقدم أعضاء مجلس الأمة، في المسيرة التضامنية مع الشعب الفلسطيني.

هذا وإنطلقت صباح اليوم الخميس، مسيرة شعبية بمختلف الولايات، داعمة للشعب الفلسطيني تنديدا بالجرائم البربرية التي يرتكبها الكيان الصهيوني في حق الفلسطينيين في غزة.

ونشرت صفحة مجلس الأمة على فايسبوك، مجموعة من الصور والتي تم إلتقاطها بالقرب من مقر المجلس، أين كان قوجيل على رأس المتظاهرين.