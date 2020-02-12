المجاهد طاهر بلقاضي في ذمة الله

نقلت وكالة الأنباء الجزائرية، اليوم الأربعاء، عن وزارة المجاهدين، خبر وفاة المجاهد طاهر بلقاضي، عن عمر ناهز 90 سنة.

وولد الراحل، في 24 جويلية 1930 بتلمسان، والتحق بصفوف جبهة التحرير الوطني بداية من سنة 1955 كعضو دائم.

ليصبح الفقيد بعدها عضو مجلس الثورة، بالمنطقة الثامنة للولاية التاريخية الخامسة.

وقدم وزير المجاهدين، الطيب زيتوني، تعازيه الخالصة، إلى كافة أفراد عائلة الفقيد ورفاقه في الجهاد.

وقال الوزير: “فقدنا رجلا من طينة الرجال الأوفياء المخلصين للأمة والوطن، كرس حياته مناضلا ومجاهدا في سبيل التحرير الوطني وبناء الجزائر المستقلة وتشييد صرحها، ونذر حياته خدمة للوطن”.