المجاهد طاهر لعجال في ذمة الله

إنتقل إلى رحمة الله اليوم الإثنين المجاهد طاهر لعجال عن عمر ناهز 86 سنة بمسقط راسه ببلدية فوغالة ولاية بسكرة.

ويعتبر الفقيد من رموز الحركة الوطنية ومن قيادات الصف الاول للولاية السادسة التاريخية ولد سنة 1932 ببلدية فوغالة.

وتتلمذ على يد والده ثم التحق بالمدرسة الكتانية بقسنطينة قبل ان ينتقل الى جامع الزيتونة.

كما كان مسؤول شعبة جمعية العلماء المسلمين بفرنسا سنة 1953.

والتحق بجيش التحرير سنة 1955، وبعد الاستقلال كان عضوا في المجلس التأسيسي سنة 1963 .

وسيوارى الثرى جثمان الفقيد بعد صلاة الظهر لهذا الثلاثاء بمقبرة العامري ببسكرة