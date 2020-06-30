المجاهد عبد القادر صهللو في ذمة الله

إنتقل إلى رحمة الله، المجاهد عبد القادر صهللو، مساء أمس الإثنين، عن عمر ناهز 87 سنة، حسبما علم اليوم الثلاثاء من المديرية الولائية للمجاهدين وذوي الحقوق.

وحسبما أوردته وكالة الأنباء الجزائرية، كان الراحل وهو أحد مفجري ثورة التحرير الوطنية، أصغر أفراد فوج منطقة حجاج، مسقط رأسه ليلة الفاتح نوفمبر 1954.

كما كان الفقيد، قائدا لإحدى العمليات التي تم تنفيذها في الساعات الأولى للثورة التحريرية المجيدة، حسبما أبرزه المختص في التاريخ المحلي، الحاج بشيخ.

وتم القبض على المجاهد الراحل، في 4 نوفمبر 1954 ، وقامت القوات الاستعمارية الفرنسية بتعذيبه قبل الحكم عليه في 1 جوان 1955 بـ10 سنوات سجنا مع الأشغال الشاقة.

وسيوارى جثمان الفقيد الثرى، بعد صلاة عصر اليوم الثلاثاء، بمقبرة بلدية حجاج، حسب نفس المصدر.