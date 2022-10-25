المجاهد كريم أرزقي في ذمة الله

انتقل إلى رحمة الله المجاهد كريم أرزقي, من كبار معطوبي الثورة التحريرية, وشقيق المجاهد الرمز كريم بلقاسم. عن عمر ناهز الـ88 سنة.

وكان الفقيد,وهو من مواليد 19 نوفمبر 1934 بولاية تيزي وزو قد انتقل إلى فرنسا سنة 1955 بعد اعتقال والده و شقيقه. في محاولة للقبض على أخيه بلقاسم, و بدأ الفقيد نشاطه في صفوف فيدرالية جبهة التحرير الوطني. ليصبح محل بحث من طرف الشرطة الفرنسية, ما اضطره للتنقل إلى ألمانيا.

وبأمر من المسؤولين, التحق بالقاعدة الشرقية بالحدود الجزائرية-التونسية. بمراكز التدريب العسكري أين تلقى مجاهدو الولاية الثالثة التاريخية تدريبات للإمداد بالأسلحة. ثم انضم في أواخر سنة 1959 إلى الفيلق رقم 13.

كما تعرض المجاهد الفقيد سنة 1960 لإصابات بالغة متأثرا بقنابل النابالم التي ألقت بها قوات العدو. ما فرض نقله إلى عدة مستشفيات, منها بتونس. أين تكفل به المجاهد سي تيجاني هدام قبل أن ينقل إلى القاهرة التي مكث بها ستة أشهر. ليعود بعدها إلى القاعدة الشرقية إلى غاية سنة 1962.

وأمام هذا المصاب الجلل, تقدم وزير المجاهدين وذوي الحقوق, العيد ربيقة, بأصدق التعازي وأخلص المواساة. إلى أسرة المجاهد الفقيد ورفاقه في الجهاد. سائلا المولى جلت قدرته أن يتغمد روحه بواسع الرحمة والرضوان. وأن يلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان.