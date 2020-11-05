المجاهد لخضر بورقعة سيوارى الثرى بمقبرة سيدي يحيى بالعاصمة

سيوار جثمان المجاهد الراحل لخضر بورقعة بمقبرة سيدي يحيى بالجزائر العاصمة اليوم الخميس بعد صلاة العصر.

وحسب بيان رسمي من عائلة المرحوم المجاهد لخضر بورقعة الموقع من طرف زوجته،أبناء، بنات وأقارب المغفور له المجاهد لخضر بورقعة.

وأضاف البيان، أنا المجاهد وافته المنية سهرة البارحة الأربعاء 4 نوفمبر 2020 في مشفاه بمصحة الأمن الوطني ليغليسين بالأبيار.

وأعلمت العائلة أنا الراحل سيدفن في مقبرة سيدي يحيى بحيدر اليوم الخميس بعد صلاة العصر وذلك عملا بوصية المرحوم التي أوصى بها بأن يدفن في مقبرة سيدي يحيى.

وأضاف البيان، أن ما تبثه بعض وسائل الاعلام عن دفن المرحوم في مقبرة العالية فهو مجرد خبر كاذب للإستهلاك فقط.