المجاهد محمد الأخضر بن عبد القادر السائحي في ذمة الله

قدم وزير المجاهدين، العيد ربيقة، تعازيه إلى عائلة الشاعر الكبير والأديب المجاهد محمد الأخضر بن عبد القادر السائحي. الذي توفي عن عمر يناهز 89 سنة.

وكتب العيد ربيقة في منشور عبر صفحته الرسمية على فايسبوك، “تلقيت ببالغ الحزن والأسى. نبأ انتقال الشاعر الكبير والأديب المتميز المجاهد محمد الأخضر بن عبد القادر السائحي إلى رحمة الله”.

وأمام هذا المصاب الجلل –يضيف وزير المجاهدين- لا يسعني إلا أن أتقدم إلى عائلته الكريمة. وكل رفاقه في الجهاد وأسرته الكبيرة في الساحة الثقافية والأدبية بأخلص التعازي وأصدق المواساة. سائلا الله أن يلهم أهله وذويه جميل الصبر ووافر السلوان”.

وتابع ربيقة “رحم الله فقيدنا العزيز رحمة واسعة واسكنه فسيح الجنان وأثابه عن سابغ أفضاله. على الأجيال التي شبت على قصائده التي تتغنى بحب الوطني. وأعماله الهادفة تروم تربية الناشئة على النهج السليم والسبيل القويم”.