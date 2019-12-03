المجاهد محمد الصالح الصديق يرد على لائحة البرلمان الأوروبي

رد المجاهد والعالم الجزائري محمد الصالح الصديق على لائحة البرلمان الاوروبي حول الجزائر.

وقال محمد الصديق في بيان له : ايها الأوروبيون الذين تسيئكم وحدتنا قد نختلف في ما بيننا بشأن طبيعة النظام القائم في بلدنا .

قد يعترض بعضنا على بعض السلبيات التي سادت طيلة الفترة التي أعقبت إستقلالنا لكننا نذكر من لا يعرف ومن يعرف منكم من غيركم تاريخنا أن شعبنا من تيزي وزو إلى تمنراست ومن تلمسان الى تبسة قد دفع الثمن غاليا من أجل أن يستعيد الوطن استقلاله والشعب الجزائري حريته لستم أوصياء علينا فيم تزعمون من حرصكم على حقوق الإنسان في بلادنا ولسنا قطيعا يقبل التقسيم أو التمزيق أو الوصاية بعد الذي دفعناه من دماء من أجل عزة الوطن ووحدة الشعب الجزائري

وإختتم العالم المجاهد محمد الصالح الصديق بالقول، دعونا لسبيلنا لأننا جزائريون فنحن نقول ضدكم كلنا حاولتم ضرب وحدتنا والإساءة لنا وتزداد تمسكا بالوحدة بيننا أكثر فأكثر مهما كانت الخلافات بيننا.