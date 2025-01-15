المجاهد محمد حاج حمو في ذمة الله.. وربيقة يعزي

انتقل إلى رحمة الله المجاهد محمد حاج حمو، أول وزير للإعلام في الجزائر المستقلة، عن عمر ناهز الـ96 سنة.

الفقيد من مواليد 17 جويلية 1929 بمليانة، انخرط مبكراً في صفوف الحركة الوطنية، وتشبع بقيم ومبادئ النضال، والتحق بالثورة التحريرية في أوجّ اشتعالها، ليكلَّف بمهمة التنسيق مع مجموعة من محامي جبهة التحرير الوطني، للدفاع عن رفاقه المجاهدين والمناضلين من أجل القضية الجزائرية.

كما عمل الراحل بإذاعة صوت العرب بمصلحة الدعاية سنة 1957 تحت مسؤولية المجاهد سعد دحلب. ليواصل نضاله باقتدار ويشغل منصب رئيس ديوان وزير الأخبار في الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية، المرحوم محمد يزيد.

وغداةَ الاستقلال، واصل الفقيد خدمة الوطن على درب النضال لبناء مجد الجزائر، فكان أول وزير للإعلام، وظل على عهده ويقينه وفيا لقيم إخوانه الشهداء والمجاهدين.

وبهذا المصاب، تقدم وزير المجاهدين وذوي الحقوق، العيد ربيقة، إلى أسرة فقيد الجزائر والقامة الثورية والنضالية السامقة، وإلى أهله وذويه وكل رفقائه من المجاهدين وأسرة الإعلام، بخالص العزاء وجميل المواساة، سائلا العلي القدير أن يرحمه ويتقبله إلى جوار النبيئين والصديقين والصالحين وحسن أولئك رفيقا.

تجدر الإشارة إلى أن جنازة المرحوم ستشيع غدا الخميس عقب صلاة الظهر، بمقبرة سيدي أمحمد، بالجزائر العاصمة.