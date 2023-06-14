المجاهد محمد ملوك المدعو “صبري” في ذمة الله

إنتقل إلى رحمة الله اليوم الأربعاء المجاهد محمد ملوك المدعو “صبري” عن عمر يناهز 87 سنة.

المجاهد الفقيد محمد ملوك كان من أوائل التقنيين في الاتصالات بجيش التحرير الوطني ليصبح أصبح من خبراء وزارة التسليح والاتصالات العامة “المالغ”.

كما تمكن المجاهد محمد ملوك من تحويل جهاز راديو إلى جهاز للتنصت على اتصالات جيش الاحتلال الفرنسي

وحسب معلومات النهار اونلاين جنازة الفقيد ستُشيّع يوم غد بعد صلاة الظهر بمقبرة سيدي يحيى بالعاصمة.