المجاهد محمّد العربي قحماز في ذمّة الله

انتقل إلى رحمة الله اليوم الإثنين المجاهد محمد العربي قحماز بطولقة غرب ولاية بسكرة، عن عمر ناهز 78 سنة.

وتوفي الفقيد الذي ولد في 10 جانفي 1940 بمدينة طولقة بمستشفى محمد زيوشي بطولقة إثر وعكة صحية مفاجئة.

و يعتبر المجاهد محمد العربي قحماز من مجاهدي الرعيل الأول الذين التحقوا بالثورة منذ اندلاعها.

وناضلوا بالعمل السري بطولقة، ليلتحق بعدها بصفوف المجاهدين في الجبال سنة 1957 بعد أن قام بمعية 3 من زملائه.

الذين كانوا يمارسون مهنة التمريض بمستشفى طولقة بنقل كميات هامة من الأدوية والمعدات الطبية.