المجاهد والدبلوماسي السابق صالح بوجمعة في ذمة الله 

توفي اليوم الأحد المجاهد والدبلوماسي السابق صالح بوجمعة عن عمر ناهز84 سنة بواشنطن بالولايات المتحدة الأمريكية إثر مرض عضال .

يعتير الفقيد من مواليد 18 أفريل 1935 بسكيكدة التحق مبكرا بصفوف الثورة التحريرية بالولاية التاريخية الثانية بالشمال القسنطيني.

حيث تدرج في مختلف المسؤوليات، وعين مسؤولا للمنطقة الرابعة بالولاية الثانية.

وعمل مرافقا خاصا لقائد الولاية الثانية الشهيد زيغوت يوسف الى غاية استشهاده في 25 سبتمبر 1956

يعد صالح بوجمعة من المجاهدين الذين ساهموا في التحضير لهجومات الشمال القسنطيني 20 أوت 1955 بمنطقة زمان بسكيكدة.

وغداة الإستقلال تقلد عدة مسؤوليات في جيش التحرير الوطني ثم عين سفيرا للجزائر في العديد من الدول كسوريا الأردن ولبنان.

وأمام هذا المصاب بعث وزير المجاهدين الطيب زيتوني برقية تعزية الى أسرة الفقيد ورفاقه.

أين اشاد فيها بمناقب الفقيد وبطولاته خلال الثورة التحريرية وتفانيه في خدمة البلاد بعد الاستقلال.