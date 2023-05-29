المجاهد والملاكم الجزائري قوديح الهواري يفارق الحياة

توفي المجاهد والملاكم الجزائري الأسبق قويدح الهواري، اليوم الإثنين، عن عمر يناهز الـ94 عاما، بمدينة وهران.

ونقلت وكالة الأنباء الجزائري، خبر وفاة المجاهد والملاكم الجزائري، نقلا عن مديرية المجاهدين وذوي الحقوق لولاية وهران.

ويعد الفقيد أحد أبطال ثورة التحرير، والرياضة الجزائري، كونه كان منخرطا في المنظمة المدنية لجبهة التحرير، وشارك في عدة مهام مناهضة للاستعمار الفرنسي.

كما ألقي القبض على قويدح، وحكم عليه الاستعمار الفرنسي بالإعدام، وبقي في السجن إلى غاية الاستقلال.

ومن المقرر أن يوارى جثمان الفقيد قويدح الهواري، يوم الأربعاء، بمقبرة عين البيضاء بوهران، حسب مديرية المجاهدين وذوي الحقوق.