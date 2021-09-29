المجاهد والوزير الأسبق الحاج محمد يعلى في ذمة الله

انتقل إلى رحمة الله، المجاهد والوزير الأسبق الحاج محمد يعلى، أمس الثلاثاء، عن عمر ناهز 92 سنة. وشغل الفقيد محمد يعلى، مناصب وزير المالية والتجارة ثم وزير الداخلية في عهدي بومدين والشاذلي رحمهم الله.

وكان المرحوم الحاج محمد يعلى، أول سفير للجزائر المستقلة في جمهورية الصين، وعضو جبهة التحرير الوطني. ويعتبر الراحل من مواليد 29 ديسمبر 1929 في تيفرا بولاية بجاية.

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