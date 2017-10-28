المجاهد والوزير الأسبق العربي دماغ العتروس في ذمة الله

انتقل الى رحمة المجاهد والوزير الأسبق، محمد العربي دماغ العتروس، بمستشفى عين النعجة العسكري بالجزائر العاصمة، عن عمر ناهز 93 سنة, حسب وكالة الانباء الجزائرية.

الفقيد من مواليد سنة 1924 بأولاد حبابة في سكيكدة، حيث تلقى تعليمه الاول وتشبع بقيم النضال ومبادئه في صفوف الحركة الوطنية.

ومع اندلاع الثورة التحريرية، زج به في السجن حتى 1955، ليواصل مسيرة الكفاح من أجل تحرير الوطن واسترجاع سيادته واستلاله.

وبعد الاستقلال، واصل المرحوم نضاله في بناء مؤسسات الدولة الجزائرية وتشييد صرحها من خلال المهام والمسؤوليات التي اضطلع بها، منها على وجه الخصوص وزيرا للثقافة.

وستشيع جنازة المرحوم غدا الأحد بعد صلاة الظهر بمقبرة الشراقة بالجزائر العاصمة.

وبهذه المناسبة الأليمة، بعث وزير المجاهدين، الطيب زيتوني، ببرقية تعزية الى عائلة الفقيد أشاد فيها بمناقب الراحل ونضاله من أجل استقلال الجزائر.