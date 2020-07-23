المجاهد والوزير الأسبق لمين بشيشي في ذمة الله

انتقل الى رحمة الله تعالى، اليوم الخميس، المجاهد والوزير الأسبق لمين بشيشي، عن عمر يناهز 93 سنة.

وولد الراحل الأمين بشيشي 19 ديسمبر 1927 في سدراتة ، بولاية سوق أهراس.

تتلمذ الفقيد على يد بعض من أعضاء جمعية العلماء المسلمين الجزائريين.

وبدأ مسيرته الإعلامية عام 1956 حيث سافر إلى تونس لإصدار الطبعة الثالثة من جريدة “المقاومة الجزائرية”، التي كانت تصدر في باريس، و تطوان، ومدينة تونس.

انتقل بعدها للعمل في جريدة المجاهد، ثم إذاعة صوت الجزائر حيث اشتغل جنباً إلى جنب مع عيسى مسعودي إلى غاية عام 1960.

بعد استقلال الجزائر عام 1962 تم تعيينه مديراً عاماً للإذاعة والتلفزيون الجزائري.

وكان بشيشي أحد الأعضاء المؤسسين للأكاديمية العربية للموسيقى عام 1971. اختص الأمين بشيشي في كتابة أغانٍ عديدة للأطفال.

ألف الراحل موسيقى برنامج الحديقة الساحرة، الذي كان يقدم في التلفزيون الجزائري.

كما لحن شارة البداية والنهاية في مسلسل الحريق الذي تم إنتاجه عام 1974.

وتولى بعدها إدارة المعهد الوطني للموسيقى، ترأس بين عامي 1991 و1995 المديرية العامة للإذاعة الوطنية، عيّن بعدها وزيرا للاتصال في حكومة زروال.