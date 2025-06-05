المجاهد مصطفى بودينة يوارى الثرى بمقبرة العالية 

ووري الثرى، عصر اليوم الخميس، جثمان المجاهد مصطفى بودينة، رئيس جمعية قدماء المحكوم عليهم بالإعدام، الذي وافته المنية عن عمر ناهز 86 سنة.

وجرت مراسم الدفن في جو جنائزي مهيب، بمقبرة العالية في الجزائر العاصمة.

وحضر الجنازة رئيس مجلس الأمة عزوز ناصري، ومدير ديوان رئاسة الجمهورية بوعلام بوعلام، وعدد من الوزراء وكبار مسؤولي الدولة. إلى جانب عائلة الفقيد وأقربائه ورفقائه من الأسرة الثورية.

المجاهد المرحوم له رصيد ثوري كبير، إذ حكم عليه ثلاث مرات بالإعدام ولم تنفذ، وواصل مسيرة النضال في جزائر الاستقلال.