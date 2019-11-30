المجتمع المدني بغرداية يساند الجيش الوطني والمسار الإنتخابي

كشف مواطنو مدينة القرارة متمثلة في مختلف فعاليات المجتمع المدني عن مساندتهم للمسار الإنتخابي والجيش الوطني.

وحسب بيان أصدرته أمس الجمعة، فأكد أن الأمر يقتضي تلبية نداء الواجب الوطني.

وأضافو أنهم يقفون اليوم صفا واحدا رافعين صوتهم عاليا من خلال هذه الهبة الشعبية تحت شعار وقفة من أجل الجزائر.ذ

وأكدت فعاليات المجتمع أنهم يساندون المسار الإنتخابي والإنتخابات الرئاسية حفاظا على أمن واستقرار الجزائر وضمان استمرار مؤسسات الدولة في هذه المرحلة الحاسمة التي تمر بها الجزائر.

كما أعلنت مساندتنا المطلقة لمؤسسة الجيش ومختلف الاسلاك الامنية نظير مواقفها الوطنية الصادقة في مرافقة الشعب والوقوف بحزم من اجل حماية الامن القومي.