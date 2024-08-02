المجرية هاموري تستفز إيمان خليف وتتجاوز الخطوط الحمراء !  

استفزت الملاكمة المجرية، أنا لوكا هاموري، منافستها الجزائرية إيمان خليف في ستوري لها، عبر منصتها الشخصية “إنستغرام”.

وحمل ستوري المجرية لوكا هاموري “تنمرا” عندما وضعت صورة لإيمان خليف في صورة وحش، ما سيزيد من الطين بلة، بعد العنصرية الكبيرة التي لاحقت البطلة الجزائرية.

وتتأهب الملاكمة إيمان خليف لمواجهة مثيرة ضد المجرية، في ربع نهائي وزن 66 كيلو غراما في أولمبياد باريس غدا السبت.

وينتظر، أن تقدم اللجنة الأولمبية احتجاجا ضد التنمر من قبل المجرية، الذي قد يأتي بفاعليته بإقصاء المجرية في حالة تطبيق قواعد اللعبة بشكل حرفي.

ولم ينتظر، رواد موقع التواصل “انستغرام” الجزائريين دقائق فقط، قبل الرد بسرعة على المجرية، منتقدين إياه بـ “العنصرية”.