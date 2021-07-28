المجر: تدشين نصب تذكاري للفيلسوف الأمازيغي-الجزائري “لوكيوس أبوليوس”

دشن نصب تذكاري مساء أمس الثلاثاء في المجر، تخليدا لروح الفيلسوف الإغريقي-الروماني-اللاتيني، ذو الأصل الأمازيغي-الجزائري، لوكيوس أبوليوس، المعروف بـ “أفولاي”.

وتم تدشين النصب التذكاري خلال افتتاح الاحتفال الخاص بالتراث الروماني في المجر، الذي شارك فيه السفير الجزائري لدى المجر علي مقراني تخليدا لروح الفيلسوف والكاتب والمسرحي والشاعر ذي الأصل الأمازيغي-الجزائري لوكيوس أبوليوس. الذي ولد سنة 125 م وترعرع في مداوروش بولاية سوق أهراس وتوفي عام 170 م.

وقال السفير علي مقراني، في كلمة ألقاها بالمناسبة إن تكريم لوشيوس أبوليوس بهذه الطريقة الحضارية، من خلال نصب تذكاري له. هو “عربون ورمز اعتراف بقيمة هذا الكاتب في الأدب المجري. مشيرا إلى أن ذلك “يبرز مكانة هذا الرجل بالنسبة للأجيال القادمة

وتحدث مقراني عن المؤلفات الشهيرة للوشيوس أبوليوس على غرار “المقتطفات”. وهي مجموعة قصصية في أربعة أجزاء. إلى جانب كتابان عن تعاليم أفلاطون. وآخر عن فلسفة سقراط، بالإضافة إلى مجموعة قصائد شعرية ومؤلفات أخرى حول الطبيعة والفلك والرياضيات والموسيقى.

وأشار الدبلوماسي الجزائري إلى أن القيمة الفنية للكاتب الذي أمضى جزء من حياته في المجر ومكانته في الوسط الثقافي الجزائري. شكلت في عدة مناسبات لإبراز آثاره وأعماله المتميزة على غرار المكتبة الوطنية الجزائرية التي أعلنت سنة 2004 عن جائزة أفولاي لتشجيع رواد الكتابة القصصية. والأعمال الروائية الخيالية باللغات العربية الأمازيغية والفرنسية. وذكر علي مقراني بتنظيم المحافظة العليا للأمازيغية في 2015 ، ملتقى دوليا حول أعمال الكاتب الأسطورة أفولاي