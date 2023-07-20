المجزرة المرورية بتمنراست: إجلاء المصابين بحروق خطيرة إلى مستشفى زرالدة

كشفت وزارة الصحة، اليوم ، عن إجلاء مصابين المأساة المرورية بتمنراست إلى مستشفى زرالدة المتخصص في الحروق الكبرى للتكفل الطبي بالحالة الصحية بمن أصيبوا بحروق خطيرة.

وتكفلت السلطات العليا في البلاد بإجلاء 3 متضررين إثر حادث احتراق حافلة لنقل المسافرين بتمنراست، عبر طائرة خاصة.

وسيتم نقل المصابين إلى مستشفى الحروق الكبرى الكائن بزرالدة في العاصمة لتلقي العلاج اللازم، على أن يتم إجراء عملية إجلاء أخرى لاحقا.

وحسب بيان الوزارة تنقل وزير الصحة عبد الحق سايحي، صبيحة أمس، إلى ولاية تمنراست لمعاينة وتفقد الوضع واتخاذ كافة التدابير اللازمة للتكفل بجرحى حادث المرور المؤلم الذي وقع فجر الأربعاء بهذه الولاية وراح ضحيته 46 شخصاً بينهم 34 قتيلاً.

ووقف سايحي بتمنراست على سير عمليات التكفل بالجرحى، كما التقى سايحي كذلك، بعائلات الضحايا لتقديم تعازيه القلبية الخالصة ومواساتهم في مصابهم الجلل.

وللإشارة الحادث وقعت فجر أمس الاربعاء بولاية تمنراست، على مستوى قرية أوتول بالطريق الوطني رقم 1، وتمثل في تصادم متبوع بحريق بين سيارة نفعية من نوع (تويوتا هليكس) مع حافلة لنقل المسافرين تعمل على خط تمنراست – أدرار. بين سيارة نفعية وحافلة لنقل المسافرين تعمل على الخط الرابط بين أدرار وتمنراست.