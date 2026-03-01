المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني: استشهاد قائد الثورة منطلق لمرحلة جديدة

أعلن المجلس الأعلى للأمن القومي في إيران أن استشهاد قائد الثورة الإسلامية علي خامنئي سيشكّل، وفق بيان رسمي، منطلقًا لمرحلة جديدة وصفها بـ“الانتفاضة العظيمة في مواجهة طغاة العالم”.

وأوضح البيان أن هذا الحدث سيزيد من تماسك الداخل الإيراني وتعزيز الالتفاف الشعبي حول مبادئ الثورة، مؤكدًا مواصلة النهج السياسي والاستراتيجي الذي أرساه القائد الراحل.

وأشار المجلس إلى أن مؤسسات الدولة ستواصل أداء مهامها بشكل طبيعي، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لمواكبة المرحلة الحالية، في ظل متابعة إقليمية ودولية لتداعيات التطورات التي تشهدها البلاد.