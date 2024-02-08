المجلس الأعلى للشباب.. جلسات حوارية مع شباب الجالية بإيطاليا السبت المقبل

تتُنظّم لجنة العلاقات الدولية والتعاون بالمجلس الأعلى للشباب جلسات حوارية مع شباب الجالية الوطنية بإيطاليا، وذلك يوم السبت 10 فيفري 2024.

وحسب بيان للمجلس، الجلسات الحوارية ستعقد بمسرح “تروتر بارك” بمدينة ميلانو الايطالية. وذلك بدايةً من الساعة الثانية مساءً (14:00).

كما أوضح ذات المصدر أن هذه الخطوة جاءت في إطار الرؤية الاستراتيجية للمجلس الأعلى للشباب. التي تتضمن إشراك شَباب الجالية الوطنية بالخارج في مختلف نشاطات المجلس.

وهذا إدراكا منه بأهمّية تعزيز العمل التّنسيقي والتّكاملي من أجل رفع انشغالات وآراء وتوصِيات ومقترحات شباب الجالية، من خلال إيجاد الأساليب والمناهج التي تعكس الترجمة الفعلية والعملية لاشراكهم في مسار التنمية الوطنية.

ويمكن تحميل استمارة التسجيل عبر الرابط التالي: https://portail.csj.gov.dz/…/s/kGRFKDLcY9AKKZF4PX6iPpoP

كما نوه ذات البيان، أنه تم تحديد يوم الخميس 8 فيفري كآخر أجل لغلق باب المشاركة وهذا عى الساعة العاشرة مساء (22:00). وباب المشاركة يقتصر على شباب الجالية الجزائرية المقينة بإيطاليا، يضيف المصدر.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور