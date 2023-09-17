المجلس الأعلى للشباب: هذا آخر أجل للمشاركة في مخيم “صناع المحتوى”

أعلن المجلس الأعلى للشباب، عن فتح باب الترشح للمشاركة في مخيم “صناع المحتوى”، وهذا واصلة لبرناج المخيمات الصيفية الشبابية المتخصصة والتي يشرف عليها المجلس تحت شعار “معا نحو تشبيك الجهود من أجل مواطنة فاعلة”.

وأوضح المجلس في بيان له أن هذه المسابقة تخص الشباب صناع المحتوى الرقمي. الهادف الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و35 سنة.

وتقام فعاليات مخيم “صناع المحتوى”، في الفترة الممتدة من 22 إلى 24 سبتمبر 2023. بالمركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال CIC وذلك عبر الرابط الإلكترني الآتي:

https://portail.csj.gov.dz/…/s/4z6rggqB4iCWLBj7ZT2N7GW6