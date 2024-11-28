المجلس الأعلى للشباب يشارك في المنتدى الصيني-العربي للسياسيين الشباب

يشارك المجلس الأعلى للشباب، في الفترة من 27 نوفمبر الجاري إلى 5 ديسمبر المقبل بالصين، في فعاليات الدورة الثالثة من المنتدى الصيني-العربي للسياسيين الشباب.

وحسب بيان المجلس، اليوم الخميس، ينظَّم هذا المنتدى تحت رعاية دائرة العلاقات الخارجية للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني بمدينة زوهاي.

ومثّل المجلس في هذه الفعاليات كل من منال غاوي، عضو لجنة المواطنة والتطوع والحركة الجمعوية ومشاركة الشباب في الحياة العامة. وتزير سفيان، عضو لجنة التربية والتكوين والتعليم العالي والبحث العلمي وتعزيز قدرات الشباب.

وأكدت غاوي، في مداخلتها، أن العلاقة بين الصين والدول العربية ليست وليدة اللحظة، بل تمتد جذورها إلى ماضٍ عريق شهد تعايشاً حضارياً مميزاً.

في حين دعت غاوي إلى تعزيز الحوار بين الشعوب وتطوير برامج شبابية تكنولوجية مشتركة. وإبراز القيم الإنسانية المشتركة في وسائل الإعلام الدولية لتسليط الضوء على دورها في بناء عالم أكثر سلاماً وتفاهماً.

و أبرزت غاوي، موقف الجزائر الثابت في دعم القضايا العادلة، وعلى رأسها حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، وحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره.

من جانبه، تحدث تزير، خلال جلسة تحت عنوان “أوضاع الشرق الأوسط ودور الصين” عن جهود الجزائر لصالح الشباب منذ تولي رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، قيادة البلاد. وعرض المجلس الأعلى للشباب نموذجاً جزائرياً رائداً لتمكين الشباب في مختلف المجالات.