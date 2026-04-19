المجلس الأعلى للشباب يطلق الطبعة الثالثة من مبادرة “هيا شباب”

أعلن المجلس الأعلى للشباب، اليوم الأحد، عن إطلاق الطبعة الثالثة من مبادرة “هيا شباب”، تأكيدًا لالتزامه المتواصل بترقية المشاركة السياسية للشباب وتعزيز حضورهم في مختلف المسارات الديمقراطية، وهذا في إطار التحضير للاستحقاقات التشريعية المقررة يوم 2 جويلية المقبل.

وحسب بيان للمجلس، تهدف هذه المبادرة، في مرحلتها الأولى إلى تشجيع الشباب على التسجيل. ضمن القوائم الانتخابية، تزامنًا مع فترة مراجعة القوائم الانتخابية المحددة من 12 إلى 26 أفريل الجاري. من قبل السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات”.

وترمي ذات المبادرة وفق ما تم تسطيره في مرحلتها الثانية إلى تحفيز الشباب على المشاركة الفعالة. والواعية في مختلف الاستحقاقات الانتخابية التي ستشهدها الجزائر خلال سنة 2026.

وأشار البيان إلى أن تنظيم هذه الطبعة من المبادرة يندرج ضمن مقاربة شاملة تعتمد على العمل الميداني. والتواصل المباشر، حيث سيتم تنظيم حملات إعلامية مكثفة ونشاطات جوارية عبر مختلف ولايات الوطن. تستهدف القرى والمداشر والأحياء الشعبية.

كما سيشارك أعضاء المجلس في عمليات تحسيسية تهدف إلى “براز أهمية التسجيل في القوائم الانتخابية. باعتباره خطوة أساسية في ممارسة الحق الديمقراطي”.

ويسعى المجلس من خلال ذات الفعالية إلى ترسيخ ثقافة المشاركة الانتخابية لدى الشباب. باعتبارها سلوكًا حضاريًا يعكس وعي المواطن بدوره في بناء مؤسسات الدولة. وفرصة لتعزيز جسور التواصل بين الشباب والهيئات الرسمية.

كما تمثل هذه الخطوة تجسيدًا لروح التعاون والتكامل بين مختلف الفاعلين من أجل تحقيق الأهداف الوطنية. وتعزيزًا لدور الشباب كقوة محورية في بناء الوطن والدفاع عن مكتسباته. لاسيما تلك التي تحققت بفضل العناية الكبيرة التي أولتها السلطات العليا للبلاد لفئة الشباب. وعلى رأسها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون.

وفي هذا السياق، دعا المجلس الأعلى للشباب كافة الفواعل الشبابية إلى الانخراط بقوة في هذه المبادرة. والمساهمة الفعالة في إنجاحها، من خلال التسجيل في القوائم الانتخابية. والمشاركة الإيجابية في الحياة العامة، بما يعكس طموحاتهم ويخدم مستقبل الجزائر، وفقًا لنفس البيان.

