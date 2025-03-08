المجلس الأعلى للشباب يطلق الطبعة الثانية لحملة “برافو شباب”

أطلق أعضاء المجلس الأعلى للشباب، الطبعة الثانية للحملة الوطنية “برافو شباب”، وذلك لتشجيع ودعم الشباب الناشطين في ميدان العمل التطوعي، حسب ما ورد في بيان للمجلس.

وجاء في البيان أنه “تنفيذا لبرنامجه السنوي 2025 / 2026 لاسيما في محوره الاستراتيجي الرابع. المتعلق بتعزيز القيم الوطنية والحس المدني، يواصل المجلس الأعلى للشباب، عمله الميداني المرافق والمشجع للمبادرات الشبابية التضامنية. خاصة تلك التي يتزين بها شهر رمضان الفضيل، من خلال صور التكافل والتراحم بفتح وتنظيم مطاعم لإعداد وجبات ساخنة وموائد إفطار الصائمين. حيث انطلق أعضاء المجلس عبر جميع ولايات الوطن في حملة (برافوا شباب). في طبعتها الثانية لتشجيع ودعم وتكريم الشباب الناشطين في ميدان العمل التطوعي سواء عن طريق الجمعيات والفواعل الشبانية أوعبر مساهمات المحسنين”.

كما أشار المصدر نفسه، أن هذه المناسبة هي فرصة لفتح النقاش حول أهم الانشغالات والتحديات التي تواجه هذه الفئة.

وأكد المجلس في بيانه أن دعمه لمثل هذه المبادرات يهدف إلى “تشجيع الشباب وتحفيزهم على العمل التطوعي. وزرع روح المنافسة وتنمية قيم المواطنة والحس المدني”.

وذكر أن طبعة السنة الماضية عرفت “نجاحا كبيرا ورواجا واسعا في أوساط الشباب في كل الولايات. وتوجت بتنظيم مأدبة غذاء عيد الفطر المبارك لسنة 2024 لفائدة الطلبة الأفارقة الذين يزاولون دراستهم بالجزائر”.

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