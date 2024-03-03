المجلس الأعلى للغة العربية وOoredoo يطلقان أول معجم عربي شابكي مرئي

أعلنت مؤسسة Ooredoo الجزائر، والمجلس الأعلى للغة العربية، اليوم الأحد، عن إطلاق أول معجم عربي شابكي مرئي.

وحسب بيان للمؤسسة، تم الإطلاق الرسمي لهذه المنصة الجديدة، خلال الملتقى الوطني الموسوم: “الاشهار باللغة العربية في الجزائر– الواقع والرهان”.

ونظم هذا الملتقى، المجلس الأعلى للغة العربية بحضور ممثلين عن مؤسسات وهيئات رسمية ورئيس المجلس الأعلى للغة العربية، الـﭘروفيسور صالح بلعيد.

وكذا رمضان جزايري، مدير الشؤون المؤسساتية لدى مؤسسة Ooredoo، بالإضافة إلى خبراء وأساتذة جامعيين.

والمعجم العربي الشابكي المرئي، الأول من نوعه عبر العالم، متاح من خلال الرابط https://auvidiar.dz/، وهو منصة واب/ web تستخدم بشكل أساسي المحتوى المرئي والصوتي.

ويأتي هذا، لتوضيح معنى ما تحويه البوابات الخمسة وهي: بوابة الإنسان، بوابة الحيوان، بوابة النبات، بوابة الزمان، بوابة المكان.

وتمثل هذه الأداة، المصممة لإثراء اللغة العربية والحفاظ عليها قصد الولوج إلى المعارف العامة ونشرها.

كما تقدم للمستخدمين الناطقين باللغة العربية حول العالم أداة موثوقة وشاملة للبحث عن محتواها وفهم المعاني.

وعلى هامش هذا الحدث، صرح رئيس المجلس الأعلى للغة العربية الـﭙروفيسور صالح بلعيد: “أن مؤسسة Ooredoo الجزائر رافقت المجلس في هذا المشروع الحضاري المائز. وكسبنا الرهان بهذه المرافقة، فنعم الشراكة! ولها منا كل الشكر على هذا الوفاء لخدمة اللغة العربية المشتركة. وكل الشكر للقائمين على الخدمات التي تقدمها المؤسسة من أجل خدمة ما يجمعنا”.

ومن جهته أكد المدير العام لـ Ooredoo، روني طعمه قائلا: “نحن سعداء بالإطلاق الرسمي لأول معجم عربي شابكي مرئي، الذي طوره المجلس الأعلى للغة العربية، ومن تمويل مؤسسة Ooredoo. ويعد هذا المشروع ثمرة عمل وتفاني الفرق الملتزمة في ترقية اللغة العربية، ما يجعل من هذه الأداة مرجعا لغويا قيما”.

وأضاف: “مؤسسة Ooredoo فخورة بدعمها لهذا المشروع المبتكر، الذي يجعل منه مكسبا للغة العربية. ويعكس كذلك التزامنا اللامشروط في دعم المشاريع المبتكرة المتعلقة بالتحول الرقمي”.

كما هنأ المجلس الأعلى للغة العربية على هذه الأداة البيداغوجية الجديدة. التي ستسمح للغة العربية بمواكبة التحول الرقمي في الجزائر وعبر العالم.

يجدر الذكر أنه في إطار استراتيجيتها لتشجيع المشاريع الجزائرية المبتكرة والتكنولوجية. وبصفتها مؤسسة ملتزمة في تثمين الثقافة والتعليم في الجزائر، أبرمت مؤسسة Ooredoo في أفريل 2022 عقد شراكة يقتضي بتمويلها لهذا المشروع الفريد. لتجسيد هذا المعجم مع ضمان مرافقة مختلف مراحل تقدّم المشروع إلى غاية وضعه تحت الخدمة.

ومن خلال مرافقتها لتجسيد هذا المعجم العربي الشابكي المرئي الأول، تؤكد Ooredoo التزامها في دعم المبادرات الثقافية والتربوية في عصر التحول الرقمي.