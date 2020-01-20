المجلس الأعلى للغة العربية يعتزم إصدار موسوعة الجزائر ورقيا وإلكترونيا

قال عضو المجلس الأعلى للغة العربية، عبد الله روينة، أن موسوعة الجزائر التي يعكف عليها المجلس، تغطي 15 مجالا تاريخيا وثقافيا وسياسيا جزائريا.

وأكد ذات المتحدث، على هامش إجتماع اللجنة الموسعة لهيئة موسوعة الجزائر، للإذاعة الجزائرية، عزم المجلس إصدار الموسوعة في الوسائط الرقمية والورقية وضمن أقراص مضغوطة.

مضيفا أن خبراء المجلس حاليا، يعكفون على تحكيم الأعمال التي تصل المجلس.

وتابع روينة، أن مساهمات المختصين تتشكل من 800 إلى 3000 كلمة، تمر على لجنة من الخبراء لتصحيحها وتعديلها وإضفاء الصيغة العلمية عليها، قبل وضعها في المنصة الإلكترونية.