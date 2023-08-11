المجلس الأعلى للقضاء يدرس ويصادق على مشروع الحركة الخاصة بالقضاة

صادق المجلس الأعلى للقضاء، على مشروع الحركة الخاصة بالقضاة المقدم من المكتب الدائم والتي شملت 788 حالة وفقا للمعايير الموضوعية المبينة في المادة رقم 51 من القانمون العضوي 22-12 .

وقد تضمنت الحركة 156 ترقية إلى منصب نوعي منها 33 رئيس محكمة و32 وكيلا للجمهورية و91 قاضي تحقيق.

دراسة والمصادقة على مشروع الحركة جاء خلال اجتماع المجلس الأعلى للقضاء في دورته العادية الأولى لسنة 2023 يوم أمس الخميس تحت رئاسة الطاهر ماموني الرئيس الأول للمحكمة العليا نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء بعد تكليف من رئيس الجمهورية .

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