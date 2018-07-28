المجلس الأعلى للقضاء يصادق على تعيين 181 قاض

فيما تمت ترقية أزيد من 1800 آخرين

صادق، أول أمس، المجلس الأعلى للقضاء المجتمع في دورته العادية الأولى على تعيين 181 قاض وترقية 1882 آخرين.

ويأتي هذا الاجتماع الذي جرى تحت رئاسة، الطيب لوح، وزير العدل حافظ الأختام، نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء، عملا بأحكام الدستور وطبقا للقانون العضوي المتضمن القانون الأساسي للقضاء والقانون العضوي المتعلق بتشكيل المجلس الأعلى للقضاء.

وعقب المصادقة على جدول أعمال هذه الدورة المعروض، وفقا للمادة 45 من النظام الداخلي للمجلس والمتضمن المسائل المتعلقة بالمسار المهني للقضاة، درست وصادقت الهيئة على عدد من النقاط المتمثلة في المصادقة على تعيين 181 قاض وفقا للمادة 03 من القانون الأساسي للقضاء.

كما تمت أيضا المصادقة على القائمة المتضمنة ترقية 1882 قاض منهم استفادة 100 قاض في إطار التحفيزات المخصصة للعاملين في الجنوب، إلى جانب استفادة قضاة من ترقيات في الوظائف اعتمادا على المعايير المنصوص عليها في القانون الأساسي للقضاء.

كما تضمنت الدورة المصادقة على مشروع حركة القضاة المقدم من قبل المكتب الدائم، وفقا للأحكام والمعايير الواردة في القانون الأساسي للقضاء، وكذا مراجعة وإثراء مشروع تعديل مدونة أخلاقيات مهنة القضاة المنصوص عليها في المادة 34 من القانون العضوي المتعلق بتشكيل المجلس الأعلى للقضاء وعمله وصلاحياته.

وفي ذات الإطار، درس المجلس وفصل في مسائل مختلفة أخرى تتعلق بالمسار المهني للقضاة. وفي ختام أشغاله، نوه المجلس الأعلى للقضاء بالدور المحوري والأساسي للقضاء في بناء دولة القانون وبسط هيبته وسلطانه، وفقا للصلاحيات المخولة له دستوريا.