المجلس الأعلى للقضاء يصادق على تعيين 60 وترسيم 644 وإلحاق 4 قاضيا

صادق المجلس الأعلى للقضاء خلال دورته العادية اليوم، على تعيين 60 قاضيا، وترسيم 644 قاضيا، والحاق 4 قضاة كما صادق على طلبات الاحالة على الاستيداع.

كما درس المجلس برئاسة وزير العدل حافظ الأختام طيب لوح، تضلمات القضاة على اثر الحركة السنوية الاخيرة، والفصل فيها وفقا لأحكام القانون الاساسي.

ودرس المجلس ايضا تدعيم المحكمة العليا ومجلس الدولة بالقضاة، وتطرق الى مختلف المسائل المتعلقة بمسار مهنة القضاء.

ونوه في الأخير المجلس بالمكاسب المحققة تنفيذا لبرنامج رئيس الجمهورية، في مجال اصلاح العدالة من حيث تدعيم وتعزيز استقلاليتها.

وترقية وضمان الحريات في اطار الدستور وقوانين الجمهورية خدمة لحقوق الانسان.