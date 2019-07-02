المجلس الأعلى للقضاء يعين 30 قاضيا وينصب أعضاءه الجدد المنتخبين والمعينين

صادق المجلس الأعلى للقضاء على تعيين 30 قاضي، وكذا طلبات اللإحالة على الإستيداع المقدمة على مستواه.

وجاءت مصادقة المجلس الأعلى للقضاء على تعيين القضاة، إثر اجتماعه في دورته العادية الأولى يوم 2 جويلية 2019،

برئاسة وزير العدل حافظ الأختام سليمان براهيمي نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء، حيث تم تنصيب الأعضاء الجدد

إثر التجديد النصفي للأعضاء المنتحبين والمعينين والمصادقة على جدول أعمال الدورة المعروض، كما تقرر الإبقاء على الدورة مفتوحة.

وصادق المجلس أيضا على إلحاق قاضيين وإنهاء إلحاق سبعة قضاة، فضلا شروع أعضاء المجلس في انتخاب أعضاء المكتب الدائم للمجلس،

لاستخلاف الأعضاء المنتهية عهدتهم.