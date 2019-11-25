المجلس الأعلى للقضاء يقبل 189 طعنا حول الحركة الأخيرة للقضاة

عقد المجلس الأعلى للقضاء يومي 21 و24 نوفمبر بالمحكمة العليا دورته الثانية العادية للسنة الجارية، أين تم قبول 189 طعنا حول الحركة الأخيرة للقضاة.

وحسب بيان للمجلس، اليوم الإثنين، تم في الدورة المصادقة على قبول 189 طعنا من أصل 1454 حول الحركة الأخيرة للقضاة.

كما تمت المصادقة على تعيين 4 قضاة وترسيم 30 قاض، والمصادقة على الإحالة على الاستيداع لقاضيين، وكذا ترقية 7 قضاة.

بالإضافة إلى المصادقة على تصحيح وضعيات 46 قاض، وتم رفض باقي التظلمات والطعون لعدم وجاهة أسبابها، يضيف البيان.

وتضمنت الدورة عموما، دراسة جدول الأعمال المعد من قبل مكتبه الدائم والمتعلق بالمسار المهني للقضاة، وذلك برئاسة وزير العدل بلقاسم زغماتي.

أين ألقى الوزير كلمة إفتتاح، نوه فيها بأهمية هذه الدورة وما يرتقبه القضاة من هيئتهم من حسن التكفل بانشغالاتهم.

بالإضافة إلى الاستجابة في اطار القانون لاهتمامات القضاة المهنية، ومن بينها النظر والبث في التظلمات التي استلمها المكتب.