المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث يحدد بداية شهر رمضان المبارك

حدد المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث من خلال بيان له تاريخ بداية شهر رمضان الكريم لهذه السنة 1442 بالإعتمادعلى الحسابات الفلكية.

وأوضح المجلس أن يوم 12 أفريل2021م الموافق لـ 30 شعبان 1442هـ وعليه سيكون أوّل شهر رمضان يوم الثلاثاء 13 أفريل.

وحسب ذات اللجنة فإن هلال شهرشوال لعام 1442هـ تؤكد أن الإقتران سيكون يوم الثلاثاء11 ماي 2021م الموافق 29 رمضان 1442هـ.

وبهذا سيكون شهر رمضان هذه السنة ثلاثين يوما

وأعلنت اللجنة ان سيكون أول شهر شوال يوم عيد الفطر المبارك لعام 1442هـ يوم الخميس الموافق 13 ماي 2021 م.