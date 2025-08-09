المجلس الأوروبي يحث الكيان الصهيوني على إعادة النظر في قرار السيطرة على غزة

حث رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا، الاحتلال الصهيوني بشدة، على إعادة النظر في قرار السيطرة على مدينة غزة.

وقال كوستا، في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، أن “من شأن هذه العملية. إلى جانب التوسع غير القانوني المستمر للمستوطنات في الضفة الغربية المحتلة. والدمار الشامل في قطاع غزة. وحصار المساعدات الإنسانية، وانتشار المجاعة. تقويض المبادئ الأساسية للقانون الدولي والقيم العالمية”.

وأشار المسؤول الأوروبي إلى أن “الوضع لا يزال مأساويا في غزة، وقرار الاحتلال الصهيوني لن يؤدي إلا إلى تفاقمه”.

كما شدد كوستا على أن “حل الدولتين يبقى الحل الوحيد المستدام والطويل الأمد للسلام والأمن”.

وأعربت العديد من الدول، عن رفضها وتنديدها الشديدين لما أقدم عليه الكيان الصهيوني باتخاذ قرار احتلال قطاع غزة. بعد توسيع العدوان العسكري إلى ما تبقى من مدن ومخيمات القطاع.