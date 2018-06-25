المجلس الإسلامي الأعلى بفتوى شيعية

شدّد المجلس الإسلامي الأعلى، اليوم الإثنين، مجدّدا على تحريم التعرض لصحابة رسول الإسلام محمد بن عبدالله وحرمة أمهات المؤمنين.

الأمر الذي يعدّ “اعتداءً صارخا على حضرة النبي الكريم” و “مخالفا للإيمان”.

و في بيان له، أشاد المجلس الإسلامي الأعلى بالفتوى الأخيرة الصادرة عن المرشد الأعلى للثورة الإسلامية الإيرانية آية الله خامنائي.

بتحريم التعرض للصحابة رضوان الله عليهم والإساءة لهم بالسب و الشتم، باعتبارهم حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم.

و التأكيد على حرمة النيل من نسائه أمّهات المؤمنين.

و أعرب المجلس عن تأييده لهذه الفتوى الصادرة عن المرجع الأسمى للشيعة، مباركا هذا المسعى.

الرامي إلى توحيد الأمة وجمع كلمتها و لم شعثها في

مواجهة هذا السلوك المشين من سباب و شتم و لعن و طعن لسلفها الصالح.

مشددا على أنّ الفتنة أشدّ من القتل.