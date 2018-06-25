عاجل

المجلس الإسلامي الأعلى بفتوى شيعية

الوطني
  • -
  • 0
المجلس الإسلامي الأعلى بفتوى شيعية
بقلم إيمان ض

شدّد المجلس الإسلامي الأعلى، اليوم الإثنين، مجدّدا على تحريم التعرض لصحابة رسول الإسلام محمد بن عبدالله وحرمة أمهات المؤمنين.

الأمر الذي يعدّ “اعتداءً صارخا على حضرة النبي الكريم” و “مخالفا للإيمان”.
و في بيان له، أشاد المجلس الإسلامي الأعلى بالفتوى الأخيرة الصادرة عن المرشد الأعلى للثورة الإسلامية الإيرانية آية الله خامنائي.
بتحريم التعرض للصحابة رضوان الله عليهم والإساءة لهم بالسب و الشتم، باعتبارهم حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم.
و التأكيد على حرمة النيل من نسائه أمّهات المؤمنين.
و أعرب المجلس عن تأييده لهذه الفتوى الصادرة عن المرجع الأسمى للشيعة، مباركا هذا المسعى.
الرامي إلى توحيد الأمة وجمع كلمتها و لم شعثها في
مواجهة هذا السلوك المشين من سباب و شتم و لعن و طعن لسلفها الصالح.
مشددا على أنّ الفتنة أشدّ من القتل.


طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

دير لافير

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2018

تطويرALM Digital